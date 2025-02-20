Из Красноярска откроют прямые авиарейсы в Самарканд

С 1 апреля из аэропорта Красноярск можно будет улететь в Самарканд на лайнере Airbus A320. Прямые рейсы запланированы по вторникам, время в пути составляет более трех с половиной часов.
Уже известно, что этот маршрут будет сезонным: полеты в один из самых древних городов мира и третий по численности населения город Узбекистана, в котором живут около 600 тысяч человек, намечаются с апреля по октябрь.
На сегодняшний день цена билетов в одну сторону (с ручной кладью до десяти килограммов без учета багажа) составляет от 16848 рублей, а туда-обратно — от 30419 рублей.