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Из Красноярска откроют прямые авиарейсы в Самарканд

Из аэропорта Красноярска по вторникам можно будет улететь в Самарканд.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля из аэропорта Красноярск можно будет улететь в Самарканд на лайнере Airbus A320. Прямые рейсы запланированы по вторникам, время в пути составляет более трех с половиной часов.

Уже известно, что этот маршрут будет сезонным: полеты в один из самых древних городов мира и третий по численности населения город Узбекистана, в котором живут около 600 тысяч человек, намечаются с апреля по октябрь.

На сегодняшний день цена билетов в одну сторону (с ручной кладью до десяти килограммов без учета багажа) составляет от 16848 рублей, а туда-обратно — от 30419 рублей.