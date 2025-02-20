Скоропостижно скончался судья Арбитражного суда Башкирии Азат Азаматов

Азат Дамирович родился 12 марта 1969 года. В 1994 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение». Назначен на должность судьи Указом Президента Российской Федерации № 307 от 17 марта 2001 года. С 2009 года по 2021 год Азат Дамирович возглавлял пятый судебный состав коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, входил в состав в Квалификационной коллегии судей РБ.