Скоропостижно скончался судья Арбитражного суда Башкирии Азат Азаматов

Он отдал служению правосудию в Арбитражном суде РБ более 23 лет. Был квалифицированным и грамотным судьей, среди коллег пользовался авторитетом и уважением.
Азат Дамирович родился 12 марта 1969 года. В 1994 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение». Назначен на должность судьи Указом Президента Российской Федерации № 307 от 17 марта 2001 года. С 2009 года по 2021 год Азат Дамирович возглавлял пятый судебный состав коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, входил в состав в Квалификационной коллегии судей РБ.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования семье Азата Азаматова.