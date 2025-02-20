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Скоропостижно скончался судья Арбитражного суда Башкирии Азат Азаматов

Скоропостижно 20 февраля на 56-м году жизни скончался судья Арбитражного суда Башкортостана Азат Дамирович Азаматов.

Источник: Башинформ

Он отдал служению правосудию в Арбитражном суде РБ более 23 лет. Был квалифицированным и грамотным судьей, среди коллег пользовался авторитетом и уважением.

Азат Дамирович родился 12 марта 1969 года. В 1994 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение». Назначен на должность судьи Указом Президента Российской Федерации № 307 от 17 марта 2001 года. С 2009 года по 2021 год Азат Дамирович возглавлял пятый судебный состав коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, входил в состав в Квалификационной коллегии судей РБ.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования семье Азата Азаматова.