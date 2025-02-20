«Лечить людей за деньги безнравственно»: в Магнитогорске умер хирург Валерий Фатеев

В Магнитогорске после тяжелой болезни скончался хирург Валерий Фатеев. Ему было 74 года.
Валерий Фатеев проработал в медицине более 40 лет. Большую часть карьеры провел в магнитогорской Горбольнице № 3, где заведовал отделением экстренной хирургии и первым хирургическим отделением. 15 лет он был главным хирургом города.
— В самые сложные для медицины времена доктор Фатеев не ушел в частную практику. Лечить людей за деньги безнравственно, считал он. Врачи отзываются о Валерии Александровиче как о превосходном хирурге, которого отличало бережное отношение к больным, и большом учителе, который умел объяснить ход любой операции, — рассказали в Горбольнице № 3.
Прощание с Валерием Фатеевым пройдет в 13:30 22 февраля в зале компании «Долг» на улице Советской в Магнитогорске.