«Лечить людей за деньги безнравственно»: в Магнитогорске умер хирург Валерий Фатеев

— В самые сложные для медицины времена доктор Фатеев не ушел в частную практику. Лечить людей за деньги безнравственно, считал он. Врачи отзываются о Валерии Александровиче как о превосходном хирурге, которого отличало бережное отношение к больным, и большом учителе, который умел объяснить ход любой операции, — рассказали в Горбольнице № 3.