В Красноярском крае появятся новые гостиницы и туристические объекты

В кабмине напомнили, что в прошлом году в регионе принята государственная программа развития туризма на 2025−2030 годы, в рамках которой большое внимание уделено созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль. Расширены возможности по созданию новых гостиниц, экоотелей, глэмпингов, объектов туристского показа, финансируются мероприятия по созданию туристско-рекреационных зон и крупных событий, с этого года за счет новых мер поддержки финансируется технологическое подключение гостиничных объектов. Кроме того, теперь предприниматели могут возместить часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях создания туристических объектов.