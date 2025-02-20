Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Окончив ГИТИС, Косарев поступил в Московский академический театр имени Владимира Маяковского, где прослужил 11 лет и сыграл более десяти ролей. В дальнейшем артист переехал в Санкт-Петербург, связав свою творческую судьбу с Молодежным театром на Фонтанке, где прослужил более 30 лет.