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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Актер Геннадий Косарев, известный по участию в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер на 65-м году жизни, сообщил в соцсети «ВКонтакте» Молодежный театр на Фонтанке, где служил артист.

Источник: © РИА Новости

«Девятнадцатого февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев», — говорится в посте.

Окончив ГИТИС, Косарев поступил в Московский академический театр имени Владимира Маяковского, где прослужил 11 лет и сыграл более десяти ролей. В дальнейшем артист переехал в Санкт-Петербург, связав свою творческую судьбу с Молодежным театром на Фонтанке, где прослужил более 30 лет.

«Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену — не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле “Жозефина и Наполеон” своем последнем спектакле», — указано в публикации.

Косарев известен также по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Агент особого назначения». Всего он участвовал в 44 кинопроектах.

О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.