Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве большинство соцучреждений будут работать штатно 22 и 23 февраля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Большинство социальных учреждений Москвы сохранят стандартный график работы в праздничные выходные 22 и 23 февраля. Изменения коснутся центров госуслуг и ЗАГСов, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Большинство социальных учреждений в праздничные выходные, 22 и 23 февраля, продолжит работать без изменений, чтобы москвичи могли получить необходимую помощь и поддержку. Поликлиники и медорганизации сохранят свой график. Центры госуслуг “Мои документы” будут закрыты только 23 февраля, а уже на следующий день возобновят прием посетителей в обычном режиме. Кроме того, на особый график перейдут столичные ЗАГСы», — рассказала Ракова.

Она отметила, что взрослые и детские поликлиники, отделения помощи на дому, травматологические пункты, кабинеты ОРВИ для взрослых, центры телемедицины, женские консультации, молочно-раздаточные пункты будут работать в штатном режиме. Кроме того, стандартный график сохранят государственные ветеринарные клиники, центры занятости, семейные и реабилитационные центры, читальные залы Главархива.

Заммэра добавила, что 23 февраля центры госуслуг «Мои документы» будут закрыты. 24 февраля районные центры возобновят работу с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Все дворцы бракосочетания 22 февраля будут работать до 17:00, а Дворцы бракосочетания № 1 и № 4 будут закрыты 23 февраля. Также 23 февраля не будут работать флагманские центры московского долголетия.

праздники