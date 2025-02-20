В Москве большинство соцучреждений будут работать штатно 22 и 23 февраля

«Большинство социальных учреждений в праздничные выходные, 22 и 23 февраля, продолжит работать без изменений, чтобы москвичи могли получить необходимую помощь и поддержку. Поликлиники и медорганизации сохранят свой график. Центры госуслуг “Мои документы” будут закрыты только 23 февраля, а уже на следующий день возобновят прием посетителей в обычном режиме. Кроме того, на особый график перейдут столичные ЗАГСы», — рассказала Ракова.
Она отметила, что взрослые и детские поликлиники, отделения помощи на дому, травматологические пункты, кабинеты ОРВИ для взрослых, центры телемедицины, женские консультации, молочно-раздаточные пункты будут работать в штатном режиме. Кроме того, стандартный график сохранят государственные ветеринарные клиники, центры занятости, семейные и реабилитационные центры, читальные залы Главархива.
Заммэра добавила, что 23 февраля центры госуслуг «Мои документы» будут закрыты. 24 февраля районные центры возобновят работу с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.
Все дворцы бракосочетания 22 февраля будут работать до 17:00, а Дворцы бракосочетания № 1 и № 4 будут закрыты 23 февраля. Также 23 февраля не будут работать флагманские центры московского долголетия.