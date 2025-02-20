В Москве большинство соцучреждений будут работать штатно 22 и 23 февраля

«Большинство социальных учреждений в праздничные выходные, 22 и 23 февраля, продолжит работать без изменений, чтобы москвичи могли получить необходимую помощь и поддержку. Поликлиники и медорганизации сохранят свой график. Центры госуслуг “Мои документы” будут закрыты только 23 февраля, а уже на следующий день возобновят прием посетителей в обычном режиме. Кроме того, на особый график перейдут столичные ЗАГСы», — рассказала Ракова.