Microsoft представила первый в мире квантовый чип на топопроводниках

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Технологическая корпорация Microsoft представила первый в мире квантовый чип на новом типе материала — топопроводниках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Отмечается, что чип Majorana 1 позволит создавать квантовые компьютеры, способные решать «задачи промышленного масштаба за годы, а не за десятилетия». В разработке используется особая категория материала — топологический сверхпроводник, способный создавать новое состояние материи, благодаря которому у корпорации появилась возможность спроектировать квантовый компьютер с миллионом кубитов. В Microsoft пояснили, что такие компьютеры смогут предоставлять «меняющие мир реальные решения» — к примеру, способы разложения микропластика на безвредные побочные продукты или изобретение самовосстанавливающихся материалов в сфере строительства, промышленности и здравоохранения.
Подчеркивается, что все существующие на данный момент в мире компьютеры, работая вместе, не смогут «сделать то, что сможет квантовый компьютер с миллионом кубитов». «Что бы вы ни делали в квантовом пространстве, у вас должен быть путь к миллиону кубитов. Если его нет, вы упретесь в стену, прежде чем достигнете масштаба, в котором сможете решать действительно важные проблемы. Мы фактически разработали путь к миллиону кубитов», — сообщает физик и инженер Microsoft Четан Наяк. Сегодня компания разместила на чипе восемь топологических кубитов с расчетом на масштабирование до миллиона единиц.