Microsoft представила первый в мире квантовый чип на топопроводниках

Подчеркивается, что все существующие на данный момент в мире компьютеры, работая вместе, не смогут «сделать то, что сможет квантовый компьютер с миллионом кубитов». «Что бы вы ни делали в квантовом пространстве, у вас должен быть путь к миллиону кубитов. Если его нет, вы упретесь в стену, прежде чем достигнете масштаба, в котором сможете решать действительно важные проблемы. Мы фактически разработали путь к миллиону кубитов», — сообщает физик и инженер Microsoft Четан Наяк. Сегодня компания разместила на чипе восемь топологических кубитов с расчетом на масштабирование до миллиона единиц.