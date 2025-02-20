В Уфе задержали шестерых нетрезвых водителей

В Уфе за минувшие сутки были задержаны шестеро водителей, решивших сесть за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Отмечается, что трое водителей отказались от прохождения медосвидетельствования.
В ГАИ также добавили, что инспекторы за последние 24 часа пресекли 339 нарушений ПДД. К ответственности были привлечены 16 пешеходов.
За сутки в Уфе произошло 37 ДТП, в котором пострадал один человек.
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