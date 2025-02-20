Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе задержали шестерых нетрезвых водителей

Инспекторы подвели итоги суточных рейдов на улицах города.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе за минувшие сутки были задержаны шестеро водителей, решивших сесть за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Отмечается, что трое водителей отказались от прохождения медосвидетельствования.

В ГАИ также добавили, что инспекторы за последние 24 часа пресекли 339 нарушений ПДД. К ответственности были привлечены 16 пешеходов.

За сутки в Уфе произошло 37 ДТП, в котором пострадал один человек.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.