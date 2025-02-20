Из-за капремонта моста в Минске изменились график и маршруты движения некоторых поездов

Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к изменениям и учитывать их при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов и маршруте следования можно узнать на сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.