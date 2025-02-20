Из-за капремонта моста в Минске изменились график и маршруты движения некоторых поездов

Отдельные поезда региональных линий экономкласса по маршруту Минск-Пассажирский — Молодечно — Гудогай и обратно, а также городских линий Минск-Пассажирский — Беларусь — Минск-Пассажирский с сегодняшнего дня отправляются и прибывают на станцию Минск-Северный (вместо Минск-Пассажирский).
Также в связи со значительным объемом строительно-монтажных работ над железнодорожными путями отдельные поезда региональных линий экономкласса на направлениях Минск — Барановичи — Минск, Минск — Орша — Минск и Минск — Осиповичи — Минск временно курсируют с/до остановочного пункта «Институт Культуры» (вместо станции Минск-Пассажирский).
С 24 марта поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 737 сообщением Минск — Брест и № 736 сообщением Брест — Минск будут временно отправляться и прибывать на остановочный пункт «Институт Культуры» (вместо станции Минск-Пассажирский).
Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к изменениям и учитывать их при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов и маршруте следования можно узнать на сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.