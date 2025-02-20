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В центре Казани на день могут ограничить движение из-за съемок фильма

В Казани 25 февраля могут ограничить движение на ряде центральных улиц для съемок фильма «Айда». Соответствующий проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Парковку и движение предлагают ограничить на следующих участках:

  • ул. Кремлевская, на участке от ул. Университетская до пл.1 Мая;
  • ул. Чернышевского, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Дзержинского;
  • ул. Джалиля, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Дзержинского;
  • ул. Кави Наджми, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Дзержинского;
  • ул. Астрономическая, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Кремлевская;
  • ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевская до ул. Дзержинского;
  • ул. Университетская, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Кремлевская;
  • ул. Профессора Нужина, на участке от ул. Пушкина до ул. Кремлевская.

Ограничения будут действовать с полуночи до 18.00, говорится в документе.