Полиция Бурятии проверит сообщение о мужчине, который заманивал детей в машину

В социальных сетях появилась информация, что некий мужчина якобы заманивал детей в салон машины в Тарбагатайском районе Бурятии. Одна из версий — некто предлагает школьникам угощения, а после зовет прокатиться на авто по поселку.
Родители забили тревогу, однако официальных сообщений в органы так и не поступало. КП-Иркутск обратилась в ГУ МВД России по Бурятии, чтобы выяснить все обстоятельства.
— По данному факту по инициативе полицейских зарегистрировано сообщение, сейчас проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Как сообщил КП-Иркутск источник, близкий к ситуации, данная информация, возможно, является вымыслом. Однако более точные данные удастся получить только после проведения официальной проверки.
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