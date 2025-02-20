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Казахстан запускает новые международные рейсы в Грузию и Китай

Прямые авиаперелеты из Атырау в Тбилиси и из Шымкента в Сиань расширят географию авиасообщения.

Министерство транспорта Казахстана продолжает работу по расширению международных авиасообщений, в рамках которой казахстанские авиакомпании открывают новые рейсы в Грузию и Китай, сообщает ИА El.kz.

С 27 мая авиакомпания «Эйр Астана» запускает прямые рейсы Атырау — Тбилиси. Полеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям — на современных воздушных судах Airbus. На данный момент рейсы в Тбилиси из Казахстана выполняются из Алматы и Актау.

С 28 мая авиакомпания «SCAT» начинает выполнять прямые рейсы Шымкент — Сиань. Полеты будут осуществляться по средам и субботам. В настоящее время рейсы в Сиань выполняются из Алматы и Астаны китайскими авиакомпаниями.

Открытие новых маршрутов укрепит торгово-экономические, инвестиционные, туристические и культурные связи между Казахстаном, Грузией и Китаем, а также предоставит гражданам удобные варианты перелетов.