Казахстан запускает новые международные рейсы в Грузию и Китай

С 27 мая авиакомпания «Эйр Астана» запускает прямые рейсы Атырау — Тбилиси. Полеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям — на современных воздушных судах Airbus. На данный момент рейсы в Тбилиси из Казахстана выполняются из Алматы и Актау.