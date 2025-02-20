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Самые подорожавшие продукты перечислили в Ростовской области

В Ростовской области выяснили, какие продукты подорожали за январь 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назвали продукты питания, которые больше всего подорожали за январь 2025 года. Индекс цен рассчитали в Ростовстате.

По сравнению с декабрем в январе стали дороже:

— плодоовощная продукция, на 4,23%;

— подсолнечное масло, на 2,37%;

— яйца, на 1,91%;

— молоко и молочная продукция, на 1,77%;

— сливочное масло, на 1,57%;

— рыба и морепродукты, на 1,19%.

Рост цен на крупы и бобовые, а также на мясо и птицу не превысил 1% (0,21 и 0,64% соответственно).

Напомним, ранее Ростовская область оказалась на четвертом месте в ЮВО по стоимости бензина.