Самые подорожавшие продукты перечислили в Ростовской области

В Ростовской области назвали продукты питания, которые больше всего подорожали за январь 2025 года. Индекс цен рассчитали в Ростовстате.
По сравнению с декабрем в январе стали дороже:
— плодоовощная продукция, на 4,23%;
— подсолнечное масло, на 2,37%;
— яйца, на 1,91%;
— молоко и молочная продукция, на 1,77%;
— сливочное масло, на 1,57%;
— рыба и морепродукты, на 1,19%.
Рост цен на крупы и бобовые, а также на мясо и птицу не превысил 1% (0,21 и 0,64% соответственно).
Напомним, ранее Ростовская область оказалась на четвертом месте в ЮВО по стоимости бензина.