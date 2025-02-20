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В Казани планируют установить скульптуру Зиланта

В Казани на улице Миславского появится скульптурная композиция, изображающая символ города змея Зиланта. Об этом в ходе встречи с представителями татарской интеллигенции заявил мэр города Ильсур Метшин, его слова передает пресс-служба мэрии.

В реализации проекта примет участие пермский художник Альфиз Сабиров. Его произведения выставлены в музейных и частных собраниях Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Дубая и Токио.

С 2017 года скульптор входит в Союз художников России, а также является лауреатом премии Министерства культуры РТ им. Баки Урманче. В 2019 году в Национальной художественной галерее «Хазинэ» прошла персональная выставка Альфиза Сабирова «Аю бала». В декабре 2024 года он представил в Казани персональную выставку «THE TATARS: URMAN. Мифическая земля».

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