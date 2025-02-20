В Казани планируют установить скульптуру Зиланта

С 2017 года скульптор входит в Союз художников России, а также является лауреатом премии Министерства культуры РТ им. Баки Урманче. В 2019 году в Национальной художественной галерее «Хазинэ» прошла персональная выставка Альфиза Сабирова «Аю бала». В декабре 2024 года он представил в Казани персональную выставку «THE TATARS: URMAN. Мифическая земля».