Зеленая вода потекла из кранов в поселке Лукино

Жители поселка Лукино в Нижегородской области сначала 11 дней сидели без холодной воды, а потом из кранов потекла ярко-зеленая жижа. Сейчас власти Балахнинского округа разбираются в причинах случившегося.
На место выезжал глава Балахнинского округа Андрей Дранишников вместе с коммунальщиками. Как он сообщил в своем Telegram-канале, в восьмиквартирном жилом доме проводились ремонтные работы и отключили холодную воду. Через некоторое время жители обнаружили, что из крана течет жидкость с зеленым оттенком. Сантехники определили, что проблема во внутриквартирной системе водоснабжения из-за медных труб.
По словам Дранишникова, сейчас в поселке прокладывают новые трубы, в августе-сентябре 2025 года работы будут закончены, и вода будет идти из Сормовского района Нижнего Новгорода.
По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, по обращениям жителей поселка Лукино пройдет отбор проб питьевой воды, ее отправят на исследование в лабораторию.
Напомним, на улице Керченской Нижнего Новгорода, где мужчина провалился под землю, начался капитальный ремонт канализации.