Зеленая вода потекла из кранов в поселке Лукино

На место выезжал глава Балахнинского округа Андрей Дранишников вместе с коммунальщиками. Как он сообщил в своем Telegram-канале, в восьмиквартирном жилом доме проводились ремонтные работы и отключили холодную воду. Через некоторое время жители обнаружили, что из крана течет жидкость с зеленым оттенком. Сантехники определили, что проблема во внутриквартирной системе водоснабжения из-за медных труб.