Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленая вода потекла из кранов в поселке Лукино

Власти Балахнинского округа разбираются с проблемой.

Источник: Осторожно, новости

Жители поселка Лукино в Нижегородской области сначала 11 дней сидели без холодной воды, а потом из кранов потекла ярко-зеленая жижа. Сейчас власти Балахнинского округа разбираются в причинах случившегося.

На место выезжал глава Балахнинского округа Андрей Дранишников вместе с коммунальщиками. Как он сообщил в своем Telegram-канале, в восьмиквартирном жилом доме проводились ремонтные работы и отключили холодную воду. Через некоторое время жители обнаружили, что из крана течет жидкость с зеленым оттенком. Сантехники определили, что проблема во внутриквартирной системе водоснабжения из-за медных труб.

По словам Дранишникова, сейчас в поселке прокладывают новые трубы, в августе-сентябре 2025 года работы будут закончены, и вода будет идти из Сормовского района Нижнего Новгорода.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, по обращениям жителей поселка Лукино пройдет отбор проб питьевой воды, ее отправят на исследование в лабораторию.

Напомним, на улице Керченской Нижнего Новгорода, где мужчина провалился под землю, начался капитальный ремонт канализации.

ЖКХ