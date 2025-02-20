Создан цифровой ассистент для автоматизации исследований по химии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО создали цифрового ассистента для автоматизации исследований в области химии и помощи ученым. Разработка на основе искусственного интеллекта ускорит и упростит создание новых лекарств и материалов для сотрудников научных лабораторий, фармацевтических компаний и химических производств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В ИТМО разработали цифрового ассистента ChemCoScientist — он автоматизирует исследования в области химии и помогает ученым-химикам решать рутинные научные задачи, требующие много времени. Например, ИИ может сгенерировать новые и доработать существующие химические соединения, а также алгоритмы синтеза, предсказать химические свойства и извлечь знания из статей по химии. При этом химикам не нужно уметь программировать — достаточно отправить запрос в чат ассистента», — говорится в сообщении.
Ученым требуется много времени для обработки массива данных и проверки гипотез, которое они могли бы посвятить решению более сложных, а не рутинных задач. Поэтому сейчас многие исследовательские группы работают над созданием ИИ-решений для автоматизации научных исследований.
Как рассказали в пресс-службе, главное преимущество ассистента состоит в сочетании системы специализированных LLM-агентов — агентов большой языковой модели, обученных для решения конкретных задач, моделей со способностями к рассуждениям и продвинутой системы автоматического машинного обучения. Интеграция этих компонентов позволяет достигать высокой точности в решении химических задач.
Разработка ученых ИТМО состоит из трех основных компонентов — агента-оркестратора для управления системой, агента для управления системой автоматического машинного обучения и специализированных агентов для конкретных прикладных задач в области химии. При этом пользователь видит только единый чат-интерфейс, в котором задает вопросы. Например, он может попросить сгенерировать синтез наноматериалов сферической формы методом соосаждения без использования токсичных растворителей с численными значениями каждого реагента. Цифровой ассистент автоматически выстраивает цепочку специализированных агентов, которые решают поставленную задачу, и в качестве ответа выдает инструкцию, что, в каких пропорциях и порядке нужно смешать.
Перспективы разработки.
«Мы проработали несколько кейсов нейродегенеративных заболеваний, вокруг которых выстраивался сервис ИИ-ассистента. Сейчас ведем совместный проект с представителями фарминдустрии, где планируем опробовать эту разработку. С помощью ИИ-ассистента можно автоматически проводить генерацию и скрининг малых молекул, а в будущем — синтезировать молекулы и наноматерилы, автоматически проверять научные гипотезы и проводить комплексный анализ научных данных. Первые успехи — это отлично, но сейчас наш фокус на гораздо более глобальной задаче — внедрении наиболее эффективных ИИ-решений для существенного ускорения разработки лекарственных средств», — привели в пресс-службе слова соруководителя Центра ИИ в химии Передовой инженерной школы ИТМО Андрея Дмитренко.