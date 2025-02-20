Создан цифровой ассистент для автоматизации исследований по химии

«Мы проработали несколько кейсов нейродегенеративных заболеваний, вокруг которых выстраивался сервис ИИ-ассистента. Сейчас ведем совместный проект с представителями фарминдустрии, где планируем опробовать эту разработку. С помощью ИИ-ассистента можно автоматически проводить генерацию и скрининг малых молекул, а в будущем — синтезировать молекулы и наноматерилы, автоматически проверять научные гипотезы и проводить комплексный анализ научных данных. Первые успехи — это отлично, но сейчас наш фокус на гораздо более глобальной задаче — внедрении наиболее эффективных ИИ-решений для существенного ускорения разработки лекарственных средств», — привели в пресс-службе слова соруководителя Центра ИИ в химии Передовой инженерной школы ИТМО Андрея Дмитренко.