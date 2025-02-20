Музыкальные школы Москвы дали детям возможности для всестороннего развития

Директор МГО ДШИ «Кусково» Евгения Игнатова отметила, что при приеме детей в школу педагоги стараются определить, какой инструмент наиболее подходит им по физиологическим особенностям. Детям с абсолютным слухом рекомендуют струнные инструменты или хоровое пение, а тем, у кого крупные руки, — виолончель, сообщила она «Газете.Ru». Для духовых инструментов важен развитый речевой аппарат и правильный прикус. Пластичным детям легче дается фортепиано, а вот для скрипки противопоказан сколиоз. Преподаватели, по ее словам, помогают раскрыть и развить природные способности каждого ребенка, независимо от того, проявляются они сразу или постепенно — кто-то раскрывается уже в первом классе, а кто-то — ближе к пятому.