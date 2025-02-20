Омичам рассказали, как перевести дом в СНТ с печного на газовое отопление

Федеральный проект «Чистый воздух» позволяет бесплатно перевести частные дома с печного на газовое отопление. Собственники могут получить компенсацию расходов на установку и подключение газового оборудования в размере до 212 тысяч рублей. На данный момент в Омске было переведено на газовое отопление около 3,5 тысячи домов, в 2025 году их число увеличится еще на 1,5 тысячи.