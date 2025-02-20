Омичам рассказали, как перевести дом в СНТ с печного на газовое отопление

В среду, 19 февраля, в редакции газеты «Вечерний Омск» прошла прямая линия, которая была посвящена программе социальной догазификации и переводу частных домов с печного на газовое отопление по федеральному проекту «Чистый воздух». За час на нее поступило 15 обращений. Большая часть из них была о газификации домов на территории СНТ.
В ходе прямой линии на вопросы горожан отвечали министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик и замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Омска Артем Калашников.
Евгений Еловик рассказал, что газификация СНТ, находящихся в газифицированных населенных пунктах, возможна в рамках программы социальной догазификации.
Для того чтобы подать заявку на газификацию, необходимо иметь протокол общего собрания членов садоводческого товарищества. По его словам, в приеме заявки часто отказывают именно из-за отсутствия такого документа.
На прямую линию обратилась жительница Омска Ирина. Женщина поинтересовалась, когда она сможет получить компенсацию затрат за перевод дома с печного на газовое отопление по федеральному проекту «Чистый воздух». Она отметила, что газ подключили еще в июле прошлого года.
«Сейчас мы ожидаем финансирование от министерства энергетики и ЖКХ Омской области, планируется, что средства поступят в марте и выплаты возобновятся», — ответил замдиректора департамента городского хозяйства Артем Калашников.
Среди вопросов, которые задали омичи были:
— Предусмотрены ли льготы на газификацию домов для многодетных семей?
— Можно ли стать участником проекта «Чистый воздух», если в доме не печное отопление, а электрическое?
— Почему по некоторым адресам сдвигаются сроки подключения газа по программе догазификации?
Все обращения, требующие уточнения информации, были переданы специалистам.
«Прямая линия — это очень актуальный формат. Мы ведем прямой диалог с жителями, сразу даём адресные ответы на их вопросы и разъясняем порядок действий в конкретной ситуации», — прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.
Отметим, программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведения газа к границам земельного участка. Подать заявку на участие в ней могут собственники частных домов, которые расположены в населенных пунктах, где есть газ.
По программе социальной догазификации в Омской области газ подвели к границам порядка 19 тысяч земельных участков. На данный момент к голубому топливу подключены 15,9 тысячи домовладений.
Федеральный проект «Чистый воздух» позволяет бесплатно перевести частные дома с печного на газовое отопление. Собственники могут получить компенсацию расходов на установку и подключение газового оборудования в размере до 212 тысяч рублей. На данный момент в Омске было переведено на газовое отопление около 3,5 тысячи домов, в 2025 году их число увеличится еще на 1,5 тысячи.