Еще пять фильмов и программ планируют снять в Нижегородской области в этом году. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве культуры региона.
В частности, в ближайшие два месяца планируются съемки фильма «Волонтеры» (6+) детско-юношеского центра кино и телевидения «Кинотел», цикла документальных ТВ-программ «Пряничный домик» (16+) кинокомпании «Студия-А» по заказу телеканала «Культура», короткометражки «Одинокие окна» (12+) кинокомпании MindRec.
Для съемок программы «Пряничный домик» уже согласовали 6 локаций в Шахунье и поселке Варнавино, а для остальных проектов площадки еще подбирают и согласовывают.
Летом продюсерский центр «Горад» хочет снять многосерийный детектив «Игра в прятки» (18+), а АНО «Международный культурный диалог» — культурно-этнографический проект «Русские свадьбы» (12+).
Напомним, с 16 по 19 февраля в регионе уже проходили съемки сериала «Акушер-2» (16+) кинокомпании ООО «Юпитер». Площадками для проекта стали порядка 27 локаций.
«Окончательные данные по количеству отснятых проектов будут известны в конце 2025 года, так как в большинстве случаев кинокомпании заявляют о намерении проводить съемки в регионе не ранее, чем за 30−40 дней до их начала», — добавили в министерстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что актриса из Шаранги снялась во втором сезоне сериала «Мендельсон».