Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле простились с ветераном труда Анатолием Лавровым

В Нижнем Тагиле на 87-м году жизни скончался пенсионер градообразующего предприятия.

В Нижнем Тагиле 15 февраля не стало ветерана труда Российской Федерации Анатолия Лаврова. Тагильчанин всю трудовую жизнь посвятил работе на Высокогорском горно-обогатительном комбинате и скончался в возрасте 86 лет.

Анатолий Лавров начал трудовой путь в качестве сварщика, а со временем занял должность снабженца. Несмотря на пенсионный возраст, он еще 15 лет трудился на предприятии.

— За годы труда на градообразующем предприятии Анатолий Лавров не раз был отмечен высокими трудовыми наградами и благодарностями. Коллеги помнят Лаврова как большого профессионала, решительного, целеустремленного, справедливого и уважаемого человека, — сообщает пресс-служба похоронного дома «Реквием».

В юном возрасте тагильчанин участвовал в музыкальном ансамбле, с которым выступал на территории СНГ и РСФСР. Он любил рыбалку, занимался хозяйством, самостоятельно построил дачу. Родные запомнили покойного как человека сильного, мужественного, оптимистичного. Несмотря на тяжелую болезнь, Анатолий Лавров не падал духом.

Прощание с покойным состоялось 17 февраля в похоронном доме «Реквием». Проводить Анатолия Лаврова в последний путь пришли друзья, коллеги, близкие и родные люди.