В Нижнем Тагиле простились с ветераном труда Анатолием Лавровым

В юном возрасте тагильчанин участвовал в музыкальном ансамбле, с которым выступал на территории СНГ и РСФСР. Он любил рыбалку, занимался хозяйством, самостоятельно построил дачу. Родные запомнили покойного как человека сильного, мужественного, оптимистичного. Несмотря на тяжелую болезнь, Анатолий Лавров не падал духом.