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В Ростове подключили камеры для фиксации нарушений парковки

В Ростове заработали камеры, которые фиксируют нарушения правил парковки. Размер штрафов за данное нарушение составит 2250 рублей.

Так, на Большой Садовой, около отеля «Арка» и напротив Центрального рынка установили камеры для фиксации нарушений правил парковки.

Данные камеры будут автоматически передавать данные о нарушениях, в результате чего водители будут получать уведомления о штрафах.

Отметим, что в этом году в Ростове начали внедрять камеры, которые помимо основных функций еще будут проверять правильность работы ходовых огней и следить за соблюдением правил проезда по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Всего за 2025 год планируют установить еще 159 новых камер и заменить 111 старых на более современный.