В Ростове подключили камеры для фиксации нарушений парковки

Так, на Большой Садовой, около отеля «Арка» и напротив Центрального рынка установили камеры для фиксации нарушений правил парковки.
Данные камеры будут автоматически передавать данные о нарушениях, в результате чего водители будут получать уведомления о штрафах.
Отметим, что в этом году в Ростове начали внедрять камеры, которые помимо основных функций еще будут проверять правильность работы ходовых огней и следить за соблюдением правил проезда по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Всего за 2025 год планируют установить еще 159 новых камер и заменить 111 старых на более современный.