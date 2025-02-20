Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей красноярских автобусов проверяют на соблюдение ПДД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске проходит рейд «Пассажирский транспорт», направленный на выявление и предотвращение нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта, а также на контроль за техническим состоянием автобусов.

Источник: НИА Красноярск

Дорожные полицейские решили провести такой рейд из-за участившихся случаев нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта, которые могут привести к авариям и создать угрозу безопасности пассажиров.

За общественным транспортом следят с помощью метода «скрытого патрулирования»: госинспекторы следуют за маршрутками на обычных машинах и фиксируют нарушения ПДД. Затем на конечной остановке полицейские показывают водителям видеозапись и разъясняют последствия совершенных им нарушений, а также составляют административные материалы.

Помимо «скрытых патрулей» в городе работают экипажи дорожной полиции, которые также особое внимание уделяют общественному транспорту, сообщает Госавтоинспекция.

ГИБДД