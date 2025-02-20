Водителей красноярских автобусов проверяют на соблюдение ПДД

Дорожные полицейские решили провести такой рейд из-за участившихся случаев нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта, которые могут привести к авариям и создать угрозу безопасности пассажиров.
За общественным транспортом следят с помощью метода «скрытого патрулирования»: госинспекторы следуют за маршрутками на обычных машинах и фиксируют нарушения ПДД. Затем на конечной остановке полицейские показывают водителям видеозапись и разъясняют последствия совершенных им нарушений, а также составляют административные материалы.
Помимо «скрытых патрулей» в городе работают экипажи дорожной полиции, которые также особое внимание уделяют общественному транспорту, сообщает Госавтоинспекция.