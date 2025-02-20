19 февраля стало самым солнечным днем за всю зиму в Петербурге. Солнце светило на протяжении 5,7 часа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.
— Конечно, сравнивать декабрь и февраль по высоте солнца над горизонтом не стоит, но сам факт такого длительного солнечного сияния приятный, — добавил синоптик.
По прогнозам Колесова, сегодня, 20 февраля, в городе на Неве ожидается не менее ясный день. Голубое небо снова украсило яркое солнце, а антициклон избавит от надоедливых осадков. Столбик термометра покажет от −2 до −4 градусов. Подует юго-западный ветер, но его порывы будут слабыми — до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти, поэтому чуть внимательнее к себе стоит быть метеозависимым. Оно составит 774 миллиметров ртутного столба.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о прогнозах местных ученых касательно самого большого айсберга в мире. Один из них — негативный.