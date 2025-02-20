19 февраля стало самым солнечным днем за всю зиму в Петербурге

По прогнозам Колесова, сегодня, 20 февраля, в городе на Неве ожидается не менее ясный день. Голубое небо снова украсило яркое солнце, а антициклон избавит от надоедливых осадков. Столбик термометра покажет от −2 до −4 градусов. Подует юго-западный ветер, но его порывы будут слабыми — до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти, поэтому чуть внимательнее к себе стоит быть метеозависимым. Оно составит 774 миллиметров ртутного столба.