Минэкологии Башкирии назвало причину появления диких животных в городах.

Медвежата, волки и другие дикие животные периодически «навещают» города и крупные населенные пункты в поисках легкой добычи, рассказал в интервью ЦУР Башкирии замминистра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев. Как правило их привлекают выброшенные людьми еда и продукты.
«Дикие животные издалека чувствуют запахи пищевых отходов на контейнерных площадках. Так еду добывать проще, чем гоняться за лосями или кабанами. Поэтому ее необходимо убирать в плотно закрытые мешки и выбрасывать именно внутрь контейнера. И не рекомендуется прикармливать собак и кошек около домов», — призвал Биргулиев.
Замглавы ведомства отметил, что наиболее частыми «гостями» являются лоси и косули, однако были случаи, когда приходили рыси.
«Такие ситуации происходят по всей России. Наши госохотинспекторы стараются выгнать животных за пределы городов и деревень, и проводить в естественную среду обитания. Конечно, иногда приходится и отлавливать. В минувшем январе начали поступать сообщения из Белорецкого района и Межгорья о волках. Например, в Инзере они нападали на домашних собак, коз и овец, буквально пару дней назад несколько зверей в село Ассы со стороны заповедника зашли. После подобных инцидентов организуем вечерние и ночные рейды. Напомню, что право применять оружие против зверей на территории населенных пунктов имеют только полицейские, охотинспекторы — за ее пределами», — сказал замминистра экологии РБ.