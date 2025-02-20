Минэкологии Башкирии назвало причину появления диких животных в городах.

«Такие ситуации происходят по всей России. Наши госохотинспекторы стараются выгнать животных за пределы городов и деревень, и проводить в естественную среду обитания. Конечно, иногда приходится и отлавливать. В минувшем январе начали поступать сообщения из Белорецкого района и Межгорья о волках. Например, в Инзере они нападали на домашних собак, коз и овец, буквально пару дней назад несколько зверей в село Ассы со стороны заповедника зашли. После подобных инцидентов организуем вечерние и ночные рейды. Напомню, что право применять оружие против зверей на территории населенных пунктов имеют только полицейские, охотинспекторы — за ее пределами», — сказал замминистра экологии РБ.