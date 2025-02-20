Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкологии Башкирии назвало причину появления диких животных в городах

Минэкологии Башкирии назвало причину появления диких животных в городах.

Источник: Башинформ

Медвежата, волки и другие дикие животные периодически «навещают» города и крупные населенные пункты в поисках легкой добычи, рассказал в интервью ЦУР Башкирии замминистра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев. Как правило их привлекают выброшенные людьми еда и продукты.

«Дикие животные издалека чувствуют запахи пищевых отходов на контейнерных площадках. Так еду добывать проще, чем гоняться за лосями или кабанами. Поэтому ее необходимо убирать в плотно закрытые мешки и выбрасывать именно внутрь контейнера. И не рекомендуется прикармливать собак и кошек около домов», — призвал Биргулиев.

Замглавы ведомства отметил, что наиболее частыми «гостями» являются лоси и косули, однако были случаи, когда приходили рыси.

«Такие ситуации происходят по всей России. Наши госохотинспекторы стараются выгнать животных за пределы городов и деревень, и проводить в естественную среду обитания. Конечно, иногда приходится и отлавливать. В минувшем январе начали поступать сообщения из Белорецкого района и Межгорья о волках. Например, в Инзере они нападали на домашних собак, коз и овец, буквально пару дней назад несколько зверей в село Ассы со стороны заповедника зашли. После подобных инцидентов организуем вечерние и ночные рейды. Напомню, что право применять оружие против зверей на территории населенных пунктов имеют только полицейские, охотинспекторы — за ее пределами», — сказал замминистра экологии РБ.