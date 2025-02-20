Жителям Ростовской области назвали среднюю стоимость 1 кв. метра жилья

При сравнении данных за третий и четвертый кварталы специалисты отметили повышение стоимости как «первички» и «вторички». Расценки изменились 2% и 1,6% соответственно. В основном подорожали элитные квартиры новостройках (на 6,3%) и квартиры улучшенной планировки (на 2,5%). При этом за типовые квартиры плата, наоборот, снизились на 1,4%.