Жителям Ростовской области назвали среднюю стоимость 1 кв. метра жилья

В Ростовской области с октября по декабрь 2024 года средняя цена за 1 кв. метр жилья в многоквартирных домах зависела от типа квартир. Средние цены выяснили аналитики Ростовстата.
Оказалось, что «квадрат» в типовых квартирах на первичном рынке стоил 102,9 тысячи рублей, а на вторичном — 90,6 тысячи рублей. При этом жилплощади были дешевле, чем в Краснодарском крае и Волгоградской области.
При сравнении данных за третий и четвертый кварталы специалисты отметили повышение стоимости как «первички» и «вторички». Расценки изменились 2% и 1,6% соответственно. В основном подорожали элитные квартиры новостройках (на 6,3%) и квартиры улучшенной планировки (на 2,5%). При этом за типовые квартиры плата, наоборот, снизились на 1,4%.