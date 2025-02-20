На «собственный часовой пояс» перешел район в ВКО

«Это очень удобно. И раньше детей к 08:00 отводили, а потом только с 09:00 начинали работать, а теперь — ребенка отвел в садик по дороге на работу, зато освободился раньше, домой пришел и дела успеваешь поделать. Нас это устраивает, возвращаться к прежнему графику не хотим», — говорит руководитель ОВП акимата Катон-Карагайского района ВКО Гульнар Жаксылыкова.