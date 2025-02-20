Власти планируют увеличить количество урн в центральной части Калининграда. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямой линии с горожанами.
Мы посмотрим на частоту установки урн. Также проанализируем график уборки. Замечания от жителей принимаем и усилим контроль в этом вопросе. Там, где их не хватает, обязательно, доставим, — сказала Дятлова.
Она также подчеркнула, что власти не рассматривают вопрос об увеличении размера мусорок. Это будет выглядеть неэстетично, поэтому обсуждать станут только появление дополнительных урн.
Ранее в Калининграде запустили приём жалоб на переполненные контейнеры для раздельного сбора мусора. Сбор отходов по четырём фракциям — бумага, металл, стекло и пластик — запустили несколько лет назад. Позднее на улицах города установили специальные урны. Вторичные ресурсы направляют на переработку.