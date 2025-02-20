В Красноярске прогнозируется умеренный паводок

20 февраля в администрации Красноярска состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как рассказала пресс-служба мэрии, встречу посвятили подготовке к весеннему паводку.
В Гидрометцентре предварительно не прогнозируют бурного половодья в 2025 году. При этом в марте ожидаются осадки выше нормы, а поэтому возможны локальные подтопления.
Специалисты добавили, что паводковая обстановка зависит от количества снега на территории города и края, гидрологической обстановки в бассейнах рек, а также метеоусловий в весенне-летний период.
— Паводок проходит в три этапа: с конца марта по начало апреля на реках Бугач, Паниковка; с конца апреля по начало мая на Каче; с конца мая по начало июня на Енисее, — говорят в администрации города.
Напомним, что в краевом центре уже приступили к вырубке поросли, которая может помешать пропуску талых вод. Сообщить о любых угрозах, связанных с прохождением паводка, можно по телефону: 211−70−05.