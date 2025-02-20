В школы и больницы Башкирии поставили фальсифицированное масло

Россельхознадзор Башкирии выявил фальсифицированную партию сливочного масла весом 1,45 тонн. Продукция была поставлена в школы и больницы республики.
Сотрудники надзорного ведомства взяли пробы масла и провели анализ продукции. Исследование показало, что состав масла не соответствует жирно-кислотным нормам.
Продукцию изъяли и вернули производителю, а также объявило предостережение компании.
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