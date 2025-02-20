Смертность от туберкулеза снизилась на 50% за шесть лет в Иркутской области

В Иркутской области в период с 2019 по 2024 значительно уменьшились случаи заболевания туберкулезом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Заксобрания региона, за эти годы количество снизилось на 35,8% — с 74,1 до 47,6 на 100 тысяч населения.
При этом показатель смертности уменьшился на 50%. Однако для поддержания таких результатов необходимо технически оснащать противотуберкулезные учреждения.
— Требуется серьезная финансовая поддержка этого направления здравоохранения. Акцент, в первую очередь, должен быть сделан на развитие системы диагностики, — отметил главный врач ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» Михаил Кощеев.
В связи с этим поступило предложение выработать комплексный, системный подход, направленный на решение данного вопроса. Специалисты планируют разработать и принять региональную программу по борьбе с туберкулезом и развитию фтизиатрической службы. Выделенные деньги могут быть направлены на строительство новых зданий, обновление оборудования, на создание ПЦР-лабораторий и другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что план подготовки к весенним паводкам утвердили в Иркутской области.