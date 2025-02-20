Смертность от туберкулеза снизилась на 50% за шесть лет в Иркутской области

В связи с этим поступило предложение выработать комплексный, системный подход, направленный на решение данного вопроса. Специалисты планируют разработать и принять региональную программу по борьбе с туберкулезом и развитию фтизиатрической службы. Выделенные деньги могут быть направлены на строительство новых зданий, обновление оборудования, на создание ПЦР-лабораторий и другое.