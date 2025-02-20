В Татарстане избрали девять новых мировых судей

Мировыми судьями сроком на три года избраны Алия Сафиуллина на судебный участок № 1 по Атнинскому судебному району, Айрат Хамидуллин на судебный участок № 8 по Зеленодольскому судебному району, Рустем Гатауллин на судебный участок № 6 по Ново-Савиновскому судебному району Казани.