В Татарстане избрали девять новых мировых судей

«Все кандидатуры прошли предусмотренные законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют заявленным требованиям. Препятствий к их избранию не имеется», — сказал он.
Мировыми судьями сроком на три года избраны Алия Сафиуллина на судебный участок № 1 по Атнинскому судебному району, Айрат Хамидуллин на судебный участок № 8 по Зеленодольскому судебному району, Рустем Гатауллин на судебный участок № 6 по Ново-Савиновскому судебному району Казани.
Мировыми судьями также избраны Лейсан Ушакова на судебный участок № 3 по Приволжскому судебному району Казани, Роберт Валиуллин на судебный участок № 13 по Советскому судебному району Казани, Рифат Габбасов по судебному участку № 9 по Советскому судебному району Казани.
Без ограничения срока полномочий мировым судьей на судебный участок № 1 по Высокогорскому судебному району назначен Рустам Салахов.
Исполнять обязанности мировых судей по судебным участкам №№ 9 и 10 Набережных Челнов будут находящиеся в отставке судьи Вера Маратканова и Гузель Яхина.
«Желаем плодотворной работы во имя правосудия», — заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
В работе заседания принимают участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сенаторы РФ, депутаты Госдумы.