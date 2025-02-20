Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный рогатый скот в Иркутской области стал меньше болеть вирусным лейкозом

Уровень инфицирования снизился в два раза.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Крупный рогатый скот стал меньше болеть вирусным лейкозом. Уровень заражения снизился в два раза. Этого удалось добиться с помощью профилактики и новых методов диагностики. Причем это заболевание считается самым распространенным среди КРС.

— Сложная эпизоотическая ситуация по лейкозу на протяжении длительного времени оказывала серьезное сдерживающее влияние на развитие молочного скотоводства региона, обуславливая необходимость усиления борьбы с заболеванием. Были внедрены современные методы профилактики и диагностики болезнь удалось взять под контроль, сведя к минимуму наносимый ею экономический ущерб, — сказано в сообщении.

Вакуумные системы и одноразовые инструменты помогают снизить риск передачи от больных животных вируса. А выявить болезнь на ранних стадиях способствует метод иммуноферментного анализа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что регион занял второе место в Сибири по расселению из ветхого и аварийного жилья.