Крупный рогатый скот в Иркутской области стал меньше болеть вирусным лейкозом

— Сложная эпизоотическая ситуация по лейкозу на протяжении длительного времени оказывала серьезное сдерживающее влияние на развитие молочного скотоводства региона, обуславливая необходимость усиления борьбы с заболеванием. Были внедрены современные методы профилактики и диагностики болезнь удалось взять под контроль, сведя к минимуму наносимый ею экономический ущерб, — сказано в сообщении.