Крупный рогатый скот в Иркутской области стал меньше болеть вирусным лейкозом

Крупный рогатый скот стал меньше болеть вирусным лейкозом. Уровень заражения снизился в два раза. Этого удалось добиться с помощью профилактики и новых методов диагностики. Причем это заболевание считается самым распространенным среди КРС.
— Сложная эпизоотическая ситуация по лейкозу на протяжении длительного времени оказывала серьезное сдерживающее влияние на развитие молочного скотоводства региона, обуславливая необходимость усиления борьбы с заболеванием. Были внедрены современные методы профилактики и диагностики болезнь удалось взять под контроль, сведя к минимуму наносимый ею экономический ущерб, — сказано в сообщении.
Вакуумные системы и одноразовые инструменты помогают снизить риск передачи от больных животных вируса. А выявить болезнь на ранних стадиях способствует метод иммуноферментного анализа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что регион занял второе место в Сибири по расселению из ветхого и аварийного жилья.