Екатерина Мизулина пришла на концерт Шамана в Новосибирске в платье за 74 тыс руб

Глава лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина пришла на концерт Шамана в дорогом платье.
Вчера вечером, 19 февраля, в Новосибирске в «Сибирь-Арене» состоялся долгожданный концерт популярного певца Шамана. Вместе с ним на мероприятие приехала и глава лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина.
На выступление артиста она пришла в платье от британского бренда Self Portrait, который был основан еще в 2013 году лондонским дизайнером малазийского происхождения Хан Чонгу.
На одном из сайтов с брендовой одеждой такое платье стоит 791 евро, в рублях по нынешнему курсу — 74 417,28.
Напомним, что опубликованы кадры с концерта певца Шамана в Новосибирске.