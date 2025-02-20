Прокуратура Омска проверяет отсутствие газоснабжения в частном секторе

Прокуратура Октябрьского округа Омска начала проверку по факту отсутствия газоснабжения в частном секторе. Обращения жителей улицы Хабаровской стали поводом для проверки. Люди пожаловались на бездействие председателя потребительского общества «Искра-2», который не заключил договор с организацией, занимающейся обслуживанием газопровода, находящегося в его собственности.
После вмешательства прокуратуры в октябре 2024 года «Искра-2» направило заявление в АО «Омскоблгаз» о заключении договора на обслуживание газопровода, однако соглашение до сих пор не подписано.
В среду, 19 февраля 2025 года, прокуратура совместно с представителями администрации, АО «Омскоблгаз» и Ростехнадзора провела обследование газопровода. В связи с нарушениями рассматривается возможность судебного понуждения потребительского общества «Искра-2» к заключению договора с подходящей организацией для обслуживания газопровода.
Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.