Прокуратура Омска проверяет отсутствие газоснабжения в частном секторе

Прокуратура Октябрьского округа Омска начала проверку по факту отсутствия газоснабжения в частном секторе. Обращения жителей улицы Хабаровской стали поводом для проверки. Люди пожаловались на бездействие председателя потребительского общества «Искра-2», который не заключил договор с организацией, занимающейся обслуживанием газопровода, находящегося в его собственности.