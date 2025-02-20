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Торт с дубайским шоколадом выпустили в Беларуси

В Беларуси появился в продаже торт с дубайским шоколадом.

Источник: Комсомольская правда

Торт с дубайским шоколадом выпустили в Беларуси. Житель Минска купил и попробовал торт, опубликовав видео в TikTok.

Он рассказал, что торт «Дубайский шоколад» можно найти в сети магазинов ProStore. Стоимость за килограмм составляет 50 рублей.

— Ну попробовал я этот торт. Это дубайский шоколад. Торт вкусный, но желательно, чтобы магазин ProStore делал его порционно, — подчеркнул минчанин.

В Беларуси появился в продаже торт с дубайским шоколадом. Фото: скриншот с видео в TikTok @alyksandr_f.

По его словам, торт очень калорийный, в нем шикарный вкус шоколада и орехов. Минчанин добавляет, что купил торт весом 700 граммов, то есть не очень большой, но его окажется много для семьи из трех человек. Он посоветовал пробовать данный десерт в виде пирожных или же порционно, подчеркнув, что все зависит от магазина.

Тем временем «Коммунарка» объявила о выпуске дубайского шоколада.

Кстати, популярные советские конфеты с апельсиновым соком перевыпустили в Беларуси.

А еще в Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу, которую можно намазать на хлеб.