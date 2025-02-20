Торт с дубайским шоколадом выпустили в Беларуси. Житель Минска купил и попробовал торт, опубликовав видео в TikTok.
Он рассказал, что торт «Дубайский шоколад» можно найти в сети магазинов ProStore. Стоимость за килограмм составляет 50 рублей.
— Ну попробовал я этот торт. Это дубайский шоколад. Торт вкусный, но желательно, чтобы магазин ProStore делал его порционно, — подчеркнул минчанин.
В Беларуси появился в продаже торт с дубайским шоколадом. Фото: скриншот с видео в TikTok @alyksandr_f.
По его словам, торт очень калорийный, в нем шикарный вкус шоколада и орехов. Минчанин добавляет, что купил торт весом 700 граммов, то есть не очень большой, но его окажется много для семьи из трех человек. Он посоветовал пробовать данный десерт в виде пирожных или же порционно, подчеркнув, что все зависит от магазина.
Тем временем «Коммунарка» объявила о выпуске дубайского шоколада.
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