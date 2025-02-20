Торт с дубайским шоколадом выпустили в Беларуси

По его словам, торт очень калорийный, в нем шикарный вкус шоколада и орехов. Минчанин добавляет, что купил торт весом 700 граммов, то есть не очень большой, но его окажется много для семьи из трех человек. Он посоветовал пробовать данный десерт в виде пирожных или же порционно, подчеркнув, что все зависит от магазина.