Омские дворы очистят от брошенных машин

В 2025 году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» (преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги») на улично-дорожной сети Омска будут внедрять интеллектуальную транспортную систему. На двадцати участках поставят дорожных роботов, позволяющих удаленно корректировать работу светофоров. Подсчитывать автомобильный трафик, анализировать загруженность дорог будут 36 детекторов транспорта. Функционировать единой платформе транспорта помогут четыре спецмодуля, которые, в частности, возьмут на себя координацию работы светофоров по принципу «зеленой волны», а также корректировку автомобильных потоков в часы пик.