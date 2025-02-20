Росатом создал площадку для обсуждения практического применения квантовых вычислений

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация Росатом создала специализированную площадку, на которой ведущие российские компании и любые заинтересованные научные группы и лица будут совместно прорабатывать возможные планы по использованию квантовых компьютеров для решения важных для индустрии задач. Об этом сообщила на Форуме будущих технологий директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.
«Мы достигли существенных успехов в развитии квантовых технологий и сформировали научно-технологическое ядро, в которое сейчас входит более тысячи человек. Мы надеемся, что сейчас к нему присоединится еще одно ядро, уже имеющее практическую направленность. Для этого Росатом создает коммуникационную площадку для обсуждения практического применения квантовых вычислительных технологий в индустрии», — заявила Солнцева.
Как отметила директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом», за последние пять лет России удалось войти в элитный клуб из пяти стран, у которых есть квантовые вычислительные платформы с более чем 50 кубитами. Это развитие будет продолжено, однако участники «дорожной карты» Росатома по развитию квантовых вычислений также надеются занять лидирующие в мире позиции по внедрению квантовых вычислений в промышленную практику.
«Сейчас мы формируем план мероприятий, одним из которых станет международная конференция ICQT, которая пройдет этим летом. Также мы планируем в апреле открыть в павильоне “Атом” квантовую лабораторию и сформировать сообщество людей, кому интересно работать над практическим применением квантовых вычислений. Мы рассчитываем, что Россия станет первой страной, кому удастся достичь существенных успехов в этой области», — подытожила Солнцева.
О форуме.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он состоится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — «Сбер», стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт». ТАСС выступает информационным партнером форума.