Росатом создал площадку для обсуждения практического применения квантовых вычислений

Как отметила директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом», за последние пять лет России удалось войти в элитный клуб из пяти стран, у которых есть квантовые вычислительные платформы с более чем 50 кубитами. Это развитие будет продолжено, однако участники «дорожной карты» Росатома по развитию квантовых вычислений также надеются занять лидирующие в мире позиции по внедрению квантовых вычислений в промышленную практику.