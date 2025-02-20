Новосибирцы стали чаще менять имена и фамилии в 2024 году

Жители Новосибирска и области стали чаще менять имена, отчества и фамилии. Об этом сообщает издание VN.ru со ссылкой на управление по делам ЗАГС региона.
По данным пресс-службы, в 2024 году для смены имени, фамилии и отчества обратилось 3 372 заявителя, что на 15% больше, чем в 2023 году. Не уточняется, с чем связан рост обращений жителей региона.
Отметим, что темой выбора имени не так давно интересовались депутаты. По их мнению, стоит создать перечень имен, по которому можно будет выбрать имя. Такое решение, считают они, сможет защитить детей от фантазии собственных родителей.
Уточняется, что такие необычные имена, как Люцифер, Бонифаций, Лексус, на данный момент встречаются все чаще.