Торговля после 23:00: в Калининградской области 24 магазинам временно запретили продавать алкоголь

В Калининградской области 24 магазинам временно запретили продавать алкоголь. Об этом сообщает пресс-служа министерства регионального контроля.
«С 10 февраля приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО “Кнайпхоф”. В лицензию включено 24 объекта. Основанием для принятия такого решения послужил факт продажи алкоголя после 23 часов в магазине на ул. Полоцкой в Калининграде», — говорится в сообщении.
Организацию также оштрафовали — соответствующее постановление вступило в законную силу. Министерство также направит материалы в Росалкогольтабакконтроль для рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии ООО.
Продажа в запрещённое время в одном магазине влечёт приостановление всей лицензии полностью. Все объекты, которые включены в лицензию, не вправе продавать алкоголь в период её приостановления.
В ноябре 2024 года на Ялтинской полицейские отправили в магазин подсадную утку, чтобы остановить торговлю спиртным по ночам.