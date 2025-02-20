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Торговля после 23:00: в Калининградской области 24 магазинам временно запретили продавать алкоголь

Минконтроля будет требовать аннулирования лицензии у ООО.

В Калининградской области 24 магазинам временно запретили продавать алкоголь. Об этом сообщает пресс-служа министерства регионального контроля.

«С 10 февраля приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО “Кнайпхоф”. В лицензию включено 24 объекта. Основанием для принятия такого решения послужил факт продажи алкоголя после 23 часов в магазине на ул. Полоцкой в Калининграде», — говорится в сообщении.

Организацию также оштрафовали — соответствующее постановление вступило в законную силу. Министерство также направит материалы в Росалкогольтабакконтроль для рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии ООО.

Продажа в запрещённое время в одном магазине влечёт приостановление всей лицензии полностью. Все объекты, которые включены в лицензию, не вправе продавать алкоголь в период её приостановления.

В ноябре 2024 года на Ялтинской полицейские отправили в магазин подсадную утку, чтобы остановить торговлю спиртным по ночам.

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