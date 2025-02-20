От потери внимания до онкологии: омский врач объяснила, чем опасны вейпы

Кроме того, пропиленгликоль и глицерин, содержащийся в составе ЭСДН, может накапливаться в организме, вызывая аллергию и нарушения работы печени и почек. При термическом разложении компонентов жидкости образуются токсичные вещества, такие как акролеин и формальдегид. А ароматизаторы способны провоцировать бронхиальную астму.