От потери внимания до онкологии: омский врач объяснила, чем опасны вейпы

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), включая вейпы и электронные сигареты, представляют серьёзную угрозу для здоровья несовершеннолетних. Об этой проблеме Om1.ru Омск рассказала Татьяна Аленчикова, руководитель методического объединения медицинских психологов и специалистов по социальной работе Наркологического диспансера.
Что такое ЭСДН?
Эти устройства работают путем испарения раствора с никотином, который пользователь вдыхает. Концентрация никотина может варьироваться от 0 до 4,8%.
Основными пользователями ЭСДН являются бывшие курильщики, которые используют их вместо традиционного табака, подростки, впервые пробующие вейпы, а также двойные пользователи, совмещающие курение и использование электронных устройств.
Существует несколько видов таких систем: вейпы с жидкостью, электронные сигареты с нагреванием табака и сигареты с электронной платой. Жидкость для вейпов обычно содержит глицерин, который делает пар густым, пропиленгликоль для связывания компонентов, ароматизаторы, придающие вкус, и никотин, вызывающий зависимость.
Подростки выбирают вейпы из-за привлекательного дизайна, разнообразия вкусов, отсутствия запаха табака, моды и желания выделиться. Низкая осведомленность о вреде и подражание сверстникам также способствуют популярности вейпинга.
Однако врач подчёркивает, что вейпинг несёт значительный вред здоровью.
«Страдают когнитивные (познавательные) функции: скорость мышления, память, внимание. Ослабляется иммунная защита. Повреждаются важные сердечные и легочные структуры. Возрастает риск развития онкологических заболеваний», — говорит Татьяна Аленчикова.
Кроме того, пропиленгликоль и глицерин, содержащийся в составе ЭСДН, может накапливаться в организме, вызывая аллергию и нарушения работы печени и почек. При термическом разложении компонентов жидкости образуются токсичные вещества, такие как акролеин и формальдегид. А ароматизаторы способны провоцировать бронхиальную астму.
«Распознать, что ребёнок начал “парить”, можно по выраженному запаху ягод, шоколада или фруктов от одежды или в комнате, появлению жирных пятен на одежде с характерным ароматом. Насторожить должно появление нового сленга, изменения в поведении ребёнка: сонливость, упадок сил или, наоборот, излишняя суетливость или раздражительность», — подчёркивает специалист.
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