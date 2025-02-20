Иркутянам напоминают о действии «дачной амнистии»

«Если жилой объект построили ранее, но соответствующие сведения в Росреестре отсутствуют, его постановка на государственный кадастровый учет осуществляется одновременно с правом с регистрацией права собственности на него. При этом необходимо учитывать, что параметры дома должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ. В частности, строение не должно быть выше 20 метров, иметь не более трех надземных этажей, не состоять из квартир или блок-секций. Если его площадь более 500 квадратных метров, потребуется разработать и согласовать проектную документацию и провести ее экспертизу», — поясняют специалисты.