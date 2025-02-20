Иркутянам напоминают о действии «дачной амнистии»

Речь о «дачной амнистии», которая позволяет гражданам зарегистрировать жилые дома в садоводствах или частном секторе в упрощенном порядке: без направления уведомлений о сроках строительства, разрешения на ввод в эксплуатацию и других процедур. Об этом напомнили в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска.
«На фоне применения повышающего коэффициента при плате за электричество для иркутян сегодня это особо актуально. При подтверждении наличия электроотопления в доме одним из обязательных документов является подтверждение права собственности на жилой объект. Кроме этого, при его отсутствии невозможно продать недвижимое имущество, подарить, передать по наследство или застраховать. Также есть опасность стать жертвой мошенников», — уточнили в КУМИ.
Регистрация дома, размещенного в садоводстве или частном секторе, осуществляется на основании технического плана. Его готовит кадастровый инженер. Правоустанавливающие документы на землю предоставляются, только если право собственности на участок зарегистрировано в Росреестре.
Важно, что земля должна быть официально оформлена и иметь вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство, для ведения садоводства или дачного хозяйства, а также личного подсобного. При этом дом будет зарегистрирован на правообладателя именно земельного участка, сообщает пресс-служба администрации города.
«Если жилой объект построили ранее, но соответствующие сведения в Росреестре отсутствуют, его постановка на государственный кадастровый учет осуществляется одновременно с правом с регистрацией права собственности на него. При этом необходимо учитывать, что параметры дома должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ. В частности, строение не должно быть выше 20 метров, иметь не более трех надземных этажей, не состоять из квартир или блок-секций. Если его площадь более 500 квадратных метров, потребуется разработать и согласовать проектную документацию и провести ее экспертизу», — поясняют специалисты.
Если государственный кадастровый учет индивидуального жилого дома уже осуществлен, при регистрации прав на него проверку на соответствие требованиям законодательства не проводят.
Подать документы в Управление Росреестра по Иркутской области можно самостоятельно любым удобным способом:
— отправить в бумажном виде по почте (документы должны быть нотариально заверены) — 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 70;
— обратиться в МФЦ «Мои документы»;
— направить в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра: rosreestr.gov.ru/about/struct/territorialnye-organy/upravlenie-rosreestra-po-irkutskoy-oblasti/ (потребуется сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи).
Также действует телефон для справок: 450−150, по которому в рабочие дни можно проконсультироваться со специалистами.
Помимо этого, по всем возникающим вопросам есть возможность обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска по телефону 52−00−93.