На Кубани резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

За минувшие семь дней зарегистрировано 5269 случаев заболевания (из них — 1537 случаев гриппа).
В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что при этом удельный вес среди детей до 14 лет составляет 37,9 процента.
В управлении еще раз обратились к жителям и гостям края с напоминаем о необходимости соблюдать правила личной гигиены, а в случае появления первых признаков заболевания остаться дома и вызвать врача.
За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в целом по России выросла на 7,7 процента.
«Наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа A (H1N1) и B. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.