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На Кубани резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о сегодняшней эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ на территории региона. По данным ведомства, за последнее время на Кубани произошел скачок заболеваемости респираторными инфекциями: по сравнению с прошлой неделей она выросла на 18,5 процента.

Источник: Российская газета

За минувшие семь дней зарегистрировано 5269 случаев заболевания (из них — 1537 случаев гриппа).

В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что при этом удельный вес среди детей до 14 лет составляет 37,9 процента.

В управлении еще раз обратились к жителям и гостям края с напоминаем о необходимости соблюдать правила личной гигиены, а в случае появления первых признаков заболевания остаться дома и вызвать врача.

За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в целом по России выросла на 7,7 процента.

«Наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа A (H1N1) и B. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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