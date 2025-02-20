На Кубани резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о сегодняшней эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ на территории региона. По данным ведомства, за последнее время на Кубани произошел скачок заболеваемости респираторными инфекциями: по сравнению с прошлой неделей она выросла на 18,5 процента.