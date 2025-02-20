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Прокуратура проверит задержку авиарейсов из Новосибирска в Москву

Вылета ожидают более 250 пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейсов из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе надзорных органов.

— По причине позднего прибытия воздушных судов в международном аэропорту Новосибирска задержано выполнение рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в город Москву, — информируют в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Вылета из Толмачёво в Москву ожидают более 250 пассажиров.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 19 февраля прокуратура организовала проверку из-за задержки самолетов из Новосибирска. Более 20 авиарейсов не вылетели вовремя из-за непогоды.