Прокуратура проверит задержку авиарейсов из Новосибирска в Москву

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейсов из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе надзорных органов.
— По причине позднего прибытия воздушных судов в международном аэропорту Новосибирска задержано выполнение рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в город Москву, — информируют в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Вылета из Толмачёво в Москву ожидают более 250 пассажиров.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 19 февраля прокуратура организовала проверку из-за задержки самолетов из Новосибирска. Более 20 авиарейсов не вылетели вовремя из-за непогоды.