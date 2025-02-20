ГПК: более 1 тыс. транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через погранпереход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы оформили 15% транспорта от нормы, то есть 78 из 500 авто. Въезда на сопредельную территорию ожидают 360 большегрузов.