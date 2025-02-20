ГПК: более 1 тыс. транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через погранпереход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы оформили 15% транспорта от нормы, то есть 78 из 500 авто. Въезда на сопредельную территорию ожидают 360 большегрузов.
Перед пунктом пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») фиксируется 190 грузовиков. Сотрудники этого погранперехода за сутки оформили 39% фур от нормы.
Более 300 большегрузов ожидают въезда в Польшу перед погранпереходом «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). Через этот пункт пропуска за 24 часа в Евросоюз проследовало 57% транспорта.
Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») в очереди находятся 185 единиц авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 35% легковушек от нормы.