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На Урале представили пассивную систему наведения ракет против БПЛА

Уникальную головку самонаведения впервые представили широкой публике на II Форуме волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала».

МИАСС /Челябинская область/, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) впервые в России создали головку самонаведения с углом обзора не менее 160 градусов для ракетных систем, предназначенных для борьбы с БПЛА самолетного типа. Об этом ТАСС сообщил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Уникальную головку самонаведения впервые представили широкой публике на II Форуме волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала», который проходит в четверг в городе Миассе Челябинской области.

«Мы представили на форуме головку наведения для борьбы с БПЛА самолетного типа. Она входит в состав комплекса пассивного обнаружения БПЛА, который мы разрабатываем. Аналогов пока в России нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, комплекс ПВО, в котором применяется ракета с новой головкой самонаведения, четко регистрирует полет БПЛА самых разных видов, поражает их осколочными, термобарическими и другими боеприпасами. С его помощью можно, например, защищать от дронов НПЗ или иные объекты.

20 февраля в городе Миассе Челябинской области по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги проходит II Форум волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала» (первый состоялся в ноябре 2024 года в Верхней Пышме Свердловской области). На участие в нем было подано 824 заявки из 18 субъектов Российской Федерации. Очными участниками стали более 350 человек из 12 регионов страны.