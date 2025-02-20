На Урале представили пассивную систему наведения ракет против БПЛА

20 февраля в городе Миассе Челябинской области по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги проходит II Форум волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала» (первый состоялся в ноябре 2024 года в Верхней Пышме Свердловской области). На участие в нем было подано 824 заявки из 18 субъектов Российской Федерации. Очными участниками стали более 350 человек из 12 регионов страны.