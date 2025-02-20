В Приморье разгорается скандал с педагогом

Ученики говорят, что учительница связывала скотчем детей, рвала тетради и довела ребёнка до нервного срыва. Вместе с тем, ситуация не так однозначна. По другой версии, дети сами оговорили педагога.
У детей появился страх.
Странный конфликт длится уже полтора года. По рассказам родителей и детей, учительница первого класса связывала детям руки скотчем, разрывала тетради и кричала на учеников, что привело к психосоматическим расстройствам у одной из учениц. На протяжении всего этого времени они пытались привлечь внимание директора, но руководство школы игнорировало их жалобы.
«Наши обследования проходили с декабря 2023 года по март 2024-го. После того как нам поставили диагноз, кардиолог даже не разрешала возвращаться в школу из-за тахикардии и высокого давления, я спросила, можно ли нам закончить 1 класс на домашнем обучении, учитывая, что остался всего месяц до конца учебного года. Но школьный врач ответила, что из принципа не переведёт нас во 2 класс. Нам предложили либо доучиться вместе со всеми, либо остаться на второй год», — поделилась одна из родительниц класса школы № 5 посёлка Тавричанка.
Только после того, как родители обратились к главе района, учительницу уволили. Однако, несмотря на признание чиновников, что она должна была быть уволена ещё год назад, директор школы осталась занимать свой пост.
«Что вы дуркуете»?
Сейчас проводится проверка, но родители настаивают на том, чтобы материалы были переданы в правоохранительные органы для возбуждения дел о психологическом насилии над детьми. Если администрация района не инициирует разбирательство, родители обещают обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
В социальных сетях распространилось видео, где эта учительница ругается в адрес детей с использованием нецензурных выражений, повышает голос и оскорбляет их.
Одна из таких ситуаций запечатлена во время создания памятной фотографии после сбора грибов. Единственное, что пока не понятно, на видеокадрах находится уволенный педагог или же совершенно другой преподаватель из этой школы.
«Встаньте все возле Александры Ивановны. Что вы дуркуете, как ненормальные какие-то», — говорила женщина, запечатлённая на видео одним из школьников.
«В прокуратуру мы не обращаемся. У нас уже был случай, когда в средней школе детям давали обидные прозвища. Родители жаловались и в районную, и в краевую прокуратуру, но всё спустили на уровень школы, где директор ограничилась формальными ответами. Учитель, которая это делала, до сих пор работает», — пояснила родительница.
Но при этом вся ситуация со связанным скотчем первоклассником в школе получила неожиданный поворот. После обвинений в психологическом насилии учительница уволилась, не выдержав давления, но теперь родители требуют уволить и директора.
Рука руку моет?
Учителя школы не согласны с таким развитием событий: 35 педагогов из 40 подписали письмо в поддержку директора и отправили его в Думу Надеждинского района.
Депутат Думы Надеждинского муниципального района Олег Григорьев, участвовавший в расследовании, заявил, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали никакого насилия. По его словам, учительница лишь пригрозила ребёнку скотчем за плохое поведение, а мальчик сам придумал историю.
«После всего этого шума учительница сама уволилась. Она никому не связывала руки, а одному ребёнку пригрозила и сказала, что если он будет себя так вести, она свяжет ему руки. Это была интеллигентная женщина в возрасте. Один мальчик пришёл на урок, заклеил себе рот скотчем и сидел так для шутки. Затем он рассказал родителям, что учительница связала ему руки. Мы просмотрели все видео, но на них ничего не было видно», — поделился депутат Олег Григорьев.
Однако Григорьев настаивает на том, что руководство района стремится оказать давление на родителей, чтобы добиться увольнения директора и назначить на его место «своего» кандидата. Правда, сами родители обвиняют депутата Григорьева в необъективности — руководитель районного управления образования Юрий Вольных — тоже бывший депутат районной Думы, к тому же «близкий друг» Олега Валентиновича. Для милого дружка и серёжку из ушка?
Ни местным властям, ни районным депутатам у тавричанцев веры нет. Поэтому надеяться им остаётся только на руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который в народном представлении уже прочно занял нишу главного заступника детей.