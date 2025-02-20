В Приморье разгорается скандал с педагогом

«После всего этого шума учительница сама уволилась. Она никому не связывала руки, а одному ребёнку пригрозила и сказала, что если он будет себя так вести, она свяжет ему руки. Это была интеллигентная женщина в возрасте. Один мальчик пришёл на урок, заклеил себе рот скотчем и сидел так для шутки. Затем он рассказал родителям, что учительница связала ему руки. Мы просмотрели все видео, но на них ничего не было видно», — поделился депутат Олег Григорьев.