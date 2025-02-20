Кому готовы платить высокую зарплату омские работодатели

Сборщик мебели с зарплатой до 250 тысяч, которого ищет работодатель, должен иметь собственный цех, инструменты, а также смартфон с набором приложений, с помощью которых он сможет оформлять все документы онлайн. При этом он получит доступ к базе заказов на сборку модульных и проектных кухонь и сможет сам выбирать, за какой взяться, а также работать в удобном для себя режиме. «Мы ожидаем, что вы: пунктуальны, хорошо выполняете свою работу, грамотны, вежливы», — завершает перечень требований работодатель.