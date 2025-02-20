Кому готовы платить высокую зарплату омские работодатели

Чаще всего высокую зарплату от двухсот тысяч рублей предлагают курьерам (на долю этой профессии приходится 21 процент всех вакансий). Столько же работодатели обещают машинистам, водителям и сварщикам.
«Компании, которые готовы платить своим работникам зарплату такого уровня, относятся к сферам строительства, проектирования, перевозок, логистики, металлургии. В этом ряду также производители промышленного оборудования и автомобильный бизнес», — поясняет руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко.
От двухсот тысяч рублей работодатели предлагают руководителям отделов закупок, маркетинга, коммерческим директорам, директорам по ИТ, главным маркетологам. От ста тысяч до двухсот тысяч рублей обещают backend-разработчику (программисту), инженеру-конструктору, автослесарю.
До четырехсот тысяч готовы платить управляющему филиалом одного из крупных предприятий. За последний год объем производства у него вырос вдвое. «Для того чтобы сделать новый рывок в развитии, нам нужен сильный управленец, который сможет проявить себя и в дальнейшем возглавить компанию в целом», — пишет работодатель. Кандидат должен в совершенстве владеть рядом компетенций. Ему предстоит выдержать испытательный срок с зарплатой в двести тысяч рублей. Основная задача — увеличение чистой прибыли.
Сборщик мебели с зарплатой до 250 тысяч, которого ищет работодатель, должен иметь собственный цех, инструменты, а также смартфон с набором приложений, с помощью которых он сможет оформлять все документы онлайн. При этом он получит доступ к базе заказов на сборку модульных и проектных кухонь и сможет сам выбирать, за какой взяться, а также работать в удобном для себя режиме. «Мы ожидаем, что вы: пунктуальны, хорошо выполняете свою работу, грамотны, вежливы», — завершает перечень требований работодатель.
Для желающих найти официальную работу попроще варианты тоже есть. Аналитики сервиса пришли к выводу, что максимально быстро трудоустроиться в Омской области могут дворники, повара и кондитеры, токари и шлифовщики, курьеры. Конкуренция среди соискателей здесь минимальна. В списке специалистов, в которых омские предприятия испытывают острую потребность, — агент по недвижимости, фармацевт-провизор, сантехник, автомеханик, продавец-кассир, электромонтажник, зоотехник, машинист, агроном, геолог, портной, директор магазина.
Самая высокая конкуренция на региональном рынке труда сложилась среди претендентов на следующие должности: режиссер, сценарист (182 резюме на вакансию), директор юридического департамента (134), видеооператор, видеомонтажер (125), копирайтер, редактор, корректор (116), event-менеджер (109), арт-директор и креативный директор (98).
«Из-за большого числа претендентов на такую работу сроки трудоустройства могут затянуться, а требования к соискателям — оказаться завышенными», — поясняет Лилия Эсауленко.