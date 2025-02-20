Доверяй, но проверяй: безопасно ли заключать сделки по доверенности

Далее нужно внимательно ознакомиться с текстом доверенности, чтобы быть уверенным в том, что доверенность содержит именно те полномочия, которые являются предметом и содержанием заключаемой сделки. В доверенности обязательно должны быть указаны дата ее выдачи и срок действия, доверенность будет действительна только в пределах срока, на который она выдана! Если же срок не указан, доверенность действует в течении одного года с даты ее удостоверения. Важное правило, которое необходимо соблюсти, чтобы избежать споров: непосредственно в день заключения сделки воспользоваться публичным сервисом федеральной нотариальной палаты www.reestr-dover.ru (Сервис проверки доверенностей) и проверить доверенность на предмет ее действительности и возможной отмены. Для этого достаточно внести данные доверенности (дату удостоверения, номер в реестре, фамилию, имя, отчество удостоверившего ее нотариуса). Не лишним будет так же обратиться к единому федеральному реестру сведений о банкротстве и проверить, нет ли в отношении доверителя и представителя информации о возбуждении процедуры банкротства, поскольку наличие таковой может стать так же основанием для прекращения действия доверенности. Сведения в этом реестре являются открытыми и доступны каждому.