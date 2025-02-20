Новосибирская область признана лучшим регионом Сибири по качеству жизни

По результатам исследования, проведенного центром экономических исследований «РИА Рейтинг», Новосибирская область заняла лидирующую позицию среди субъектов Сибирского федерального округа по уровню качества жизни. Область уверенно обогнала такие крупные регионы, как Красноярский край, Томскую и Кемеровскую области.
Для составления рейтинга были проанализированы 66 различных показателей, объединенных в 11 категорий. Они охватывают все ключевые аспекты жизни населения: от экономического развития региона и доходов жителей до доступности социальных услуг и климатических особенностей территории.
Эксперты отметили, что высокие показатели Новосибирской области демонстрируют комплексный подход к развитию региона и эффективность принимаемых мер по улучшению условий проживания населения. Лидирующие позиции подтверждают статус области как одного из самых привлекательных мест для жизни в Сибирском федеральном округе.