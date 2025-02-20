Новосибирцев обманывают телефонные мошенники под предлогом замены кодов домофона

По словам женщины, на телефон её матери поступил звонок, в котором собеседник представился сотрудником управляющей компании. Он сообщил, что на следующий день будут менять двери в подъезде, и поинтересовался, сколько магнитных ключей следует заказать. После того как пенсионерка ответила, мошенники предложили заказать запасные ключи бесплатно. Затем они заявили, что у каждой квартиры теперь будет свой код от домофона, и попросили продиктовать его по телефону для кодирования магнитных ключей.