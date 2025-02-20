Новосибирцев обманывают телефонные мошенники под предлогом замены кодов домофона

Жительница рабочего посёлка Краснообск обратилась в редакцию «Вести Новосибирск» и рассказала о том, как её мама стала жертвой злоумышленников.
По словам женщины, на телефон её матери поступил звонок, в котором собеседник представился сотрудником управляющей компании. Он сообщил, что на следующий день будут менять двери в подъезде, и поинтересовался, сколько магнитных ключей следует заказать. После того как пенсионерка ответила, мошенники предложили заказать запасные ключи бесплатно. Затем они заявили, что у каждой квартиры теперь будет свой код от домофона, и попросили продиктовать его по телефону для кодирования магнитных ключей.
Как только пенсионерка назвала код, она осознала, что попала в ловушку, но было уже слишком поздно. Мошенники начали обсуждать блокировку её страницы на портале Госуслуг и говорить о стоимости её недвижимости и личных данных. В панике женщина сбросила вызов и позвонила дочери.
Выяснилось, что после получения кода злоумышленники мгновенно вошли на личную страницу жертвы на портале Госуслуги и изменили пароль, что сделало невозможным дальнейший доступ к аккаунту.
Дочь с матерью немедленно отправились в МФЦ для решения проблемы. Там они смогли сменить пароль на портале Госуслуги, чтобы предотвратить дальнейшие действия мошенников в личном кабинете. В процессе они узнали, что не одни столкнулись с подобной схемой обмана.
Кроме того, жертва мошенничества заблокировала все свои банковские счета и подала заявление в полицию.